Депутат Госдумы Алексей Куринный призвал «пойти на переговоры» с медиками, которые увольняются, отказываясь прививаться

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2021, 20:25 Источник: "Говорит Москва"

"Скорая помощь", Maksim Konstantinov/globallook.com

Заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что нужно искать компромиссы с медиками, которые отказываются прививаться. Иначе это приведет к ухудшению качества оказания медицинской помощи.

«Большинство из них не хочет прививаться по той причине, что перенесли заболевание, имеют достаточно высокий уровень антител и считают, что дополнительная вакцинация неправильна. Это, безусловно, недоработка нормативного характера. Правительству сегодня надо принять соответствующие акты»,- заявил парламентарий.

Куринный считает, что повторение ситуации, которая случилась в двух городах ЕАО (там, не желая вакцинироваться, уволились сотрудники двух филиалов «скорой помощи»), может вызвать нехватку медицинского персонала.

«При острейшем кадровом дефиците это может привести к ухудшению качества и доступности медицинской помощи. Безусловно, на переговоры, на согласование позиций с медицинскими работниками придется пойти»,- сказал депутат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости