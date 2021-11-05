Нацизм не пройдет. Выставка фонда

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2021, 17:50

Как заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, фонд продолжит работу по исследованию положения дел в постсоветской Прибалтике, а также намерен расширить и актуализировать экспозицию о проблемах Прибалтики. Выставка вызвала весьма нервную реакцию в Латвии, в которую решением МИД ЛР от 2012 года запрещен въезд Александра Дюкова и его московского коллеги историка Владимира Симиндея – бывшего рижанина, публициста и блестящего знатока латышского языка, истории и культуры. Фонд "Историческая память" и его сотрудники уже более 10 лет подвергаются преследованию со стороны прибалтийских государственных органов за научно-исследовательскую и общественно-просветительскую деятельность.

В частности, это запрет в марте 2012 г. открытия в Риге историко-документальной выставки "Угнанное детство: Судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943 — 1944 гг.". В той выставке на основе круга документальных источников были показаны преступления, совершавшиеся на территории России и Белоруссии нацистами и их пособниками,​ служащими «шуцманшафтов», латышских полицейских батальонов, с 1943 года ставшими основой рекрутинга латвийских дивизий СС.​

С 2015 года по инициативе латвийских историков была прекращена научно-исследовательская деятельность межгосударственной исторической комиссии – это также связано с обнаруженными чудовищными фактами из рассекреченных архивов, в которых латвийские коллаборационисты на службе Третьего рейха массово предстают участниками геноцида мирного населения в период Второй Мировой войны. Один из таких преступников, легионер СС Янис Цирулис, в составе оккупационной латвийской дивизии СС участвовал в расстреле российских стариков, женщин и детей в деревне Жестяная Горка в Новгородской области. А после войны Цирулис жил в ФРГ, сделав карьеру до директора латышской гимназии в Мюнстере, в которой учились премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и действующий президент Эгилс Левитс. ​

Как указывает А. Р. Дюков, "объективные исследования карательных операций в российско-белорусско-латвийском пограничье в годы нацистской оккупации стали неудобными для современного латвийского политического истеблишмента, сделавшего ставку на героизацию латвийского легиона СС. С тех пор в Латвии ситуация существенно ухудшилась: внесение в черные списки российских журналистов, деятелей науки и культуры стало массовым, выкорчевываются российские и иные русскоязычные СМИ, множатся уголовные дела на журналистов и правозащитников, а от глорификации эсэсовцев перешли уже даже к запрету Георгиевской (гвардейской) ленточки…"

Данные факты, о которых рассказали организаторы выставки, к сожалению, не с лучшей стороны характеризуют Латвию в среде глобальной демократии Европы и мира. Несмотря на то, что представителей посольства Латвии в России на презентации стендов и видеоряда выставки фонда "Историческая память" не было, комментарий МИД ЛР: "Новая информационная диверсия России против стран Балтии".​

По заявлению Службы госбезопасности Латвии (СГБ), эта выставка считается "еще одним мероприятием информационного воздействия Кремля, направленным на содействие российской общественной поддержке правящего режима, одновременно вызывая недоверие к Европейскому Союзу и НАТО, к которым присоединились страны Балтии. Выставка также используется для распространения других традиционных посылов кремлевской пропаганды, таких как якобы господствующая в странах Балтии русофобия, возрождение нацизма и постоянные нарушения прав русских". При этом в СГБ не отрицают, что для выставки​

используются события и факты - "специально отобранные". Как раз в дни работы выставки завершался суд в Риге над известным русским журналистом Юрием Алексеевым, получившим по сфабрикованному СГБ делу 14 месяцев лишения свободы.​

Как заявили организаторы выставки, в МИД Латвии "не замечают ни помпезно восхваления бывших латышских эсэсовцев, ни всплеска проявлений неонацизма в "патриотическом воспитании" молодежи, ни подавления свободы слова и препятствий работе журналистов, правозащитников, общественных деятелей, настроенных на добрососедские и дружественные отношения с Россией - и это ограничивает возможности взаимовыгодного партнерства РФ и ЛР, например, в сферах экономики и отрасли грузового транзита, в культурно-гуманитарной сфере.​

Реакция официоза Латвии привела к решению расширить выставку в 2022 году, сделав ее международной. Как заявил историк Александр Дюков, каждый факт политических репрессий в Прибалтике, факты русофобии и антироссийских действий, после проверки в случае подтверждения может войти в следующую расширенную и актуализированную выставку «Прибалтика. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм».​

«Для нас как историков важна абсолютная надежность верификации каждого факта исследования и выставки, и в данном случае, к сожалению, в Прибалтике мы видим абсолютно все указанные в названии экспозиции нарративы – цензуру, политические преследования, возрождение нацизма»,- заявил Дюков. Новая выставка будет представлена после нормализации эпидемиологической ситуации в России и Белоруссии, а также в странах Европы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости