Нацизм не пройдет. Выставка фонда

Как заявил директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, фонд продолжит работу по исследованию положения дел в постсоветской Прибалтике, а также намерен расширить и актуализировать экспозицию о проблемах Прибалтики. Выставка вызвала весьма нервную реакцию в Латвии, в которую решением МИД ЛР от 2012 года запрещен въезд Александра Дюкова и его московского коллеги историка Владимира Симиндея – бывшего рижанина, публициста и блестящего знатока латышского языка, истории и культуры. Фонд "Историческая память" и его сотрудники уже более 10 лет подвергаются преследованию со стороны прибалтийских государственных органов за научно-исследовательскую и общественно-просветительскую деятельность.
В частности, это запрет в марте 2012 г. открытия в Риге историко-документальной выставки "Угнанное детство: Судьбы детей, угнанных на территорию Латвии, 1943 — 1944 гг.". В той выставке на основе круга документальных источников были показаны преступления, совершавшиеся на территории России и Белоруссии нацистами и их пособниками, служащими «шуцманшафтов», латышских полицейских батальонов, с 1943 года ставшими основой рекрутинга латвийских дивизий СС.
С 2015 года по инициативе латвийских историков была прекращена научно-исследовательская деятельность межгосударственной исторической комиссии – это также связано с обнаруженными чудовищными фактами из рассекреченных архивов, в которых латвийские коллаборационисты на службе Третьего рейха массово предстают участниками геноцида мирного населения в период Второй Мировой войны. Один из таких преступников, легионер СС Янис Цирулис, в составе оккупационной латвийской дивизии СС участвовал в расстреле российских стариков, женщин и детей в деревне Жестяная Горка в Новгородской области. А после войны Цирулис жил в ФРГ, сделав карьеру до директора латышской гимназии в Мюнстере, в которой учились премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и действующий президент Эгилс Левитс.
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Как указывает А. Р. Дюков, "объективные исследования карательных операций в российско-белорусско-латвийском пограничье в годы нацистской оккупации стали неудобными для современного латвийского политического истеблишмента, сделавшего ставку на героизацию латвийского легиона СС. С тех пор в Латвии ситуация существенно ухудшилась: внесение в черные списки российских журналистов, деятелей науки и культуры стало массовым, выкорчевываются российские и иные русскоязычные СМИ, множатся уголовные дела на журналистов и правозащитников, а от глорификации эсэсовцев перешли уже даже к запрету Георгиевской (гвардейской) ленточки…"
Данные факты, о которых рассказали организаторы выставки, к сожалению, не с лучшей стороны характеризуют Латвию в среде глобальной демократии Европы и мира. Несмотря на то, что представителей посольства Латвии в России на презентации стендов и видеоряда выставки фонда "Историческая память" не было, комментарий МИД ЛР: "Новая информационная диверсия России против стран Балтии".
По заявлению Службы госбезопасности Латвии (СГБ), эта выставка считается "еще одним мероприятием информационного воздействия Кремля, направленным на содействие российской общественной поддержке правящего режима, одновременно вызывая недоверие к Европейскому Союзу и НАТО, к которым присоединились страны Балтии. Выставка также используется для распространения других традиционных посылов кремлевской пропаганды, таких как якобы господствующая в странах Балтии русофобия, возрождение нацизма и постоянные нарушения прав русских". При этом в СГБ не отрицают, что для выставки
используются события и факты - "специально отобранные". Как раз в дни работы выставки завершался суд в Риге над известным русским журналистом Юрием Алексеевым, получившим по сфабрикованному СГБ делу 14 месяцев лишения свободы.
Как заявили организаторы выставки, в МИД Латвии "не замечают ни помпезно восхваления бывших латышских эсэсовцев, ни всплеска проявлений неонацизма в "патриотическом воспитании" молодежи, ни подавления свободы слова и препятствий работе журналистов, правозащитников, общественных деятелей, настроенных на добрососедские и дружественные отношения с Россией - и это ограничивает возможности взаимовыгодного партнерства РФ и ЛР, например, в сферах экономики и отрасли грузового транзита, в культурно-гуманитарной сфере.
Реакция официоза Латвии привела к решению расширить выставку в 2022 году, сделав ее международной. Как заявил историк Александр Дюков, каждый факт политических репрессий в Прибалтике, факты русофобии и антироссийских действий, после проверки в случае подтверждения может войти в следующую расширенную и актуализированную выставку «Прибалтика. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм».
«Для нас как историков важна абсолютная надежность верификации каждого факта исследования и выставки, и в данном случае, к сожалению, в Прибалтике мы видим абсолютно все указанные в названии экспозиции нарративы – цензуру, политические преследования, возрождение нацизма»,- заявил Дюков. Новая выставка будет представлена после нормализации эпидемиологической ситуации в России и Белоруссии, а также в странах Европы.
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