На шахте в Кузбассе произошел пожар - более 200 человек эвакуированы

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошел пожар. Более 200 человек, находившихся в шахте, эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как сообщила пресс-служба МЧС России, возгорание произошло днем в пятницу на горизонте минус 350 метров. В шахте находилось 229 человек, непосредственно на аварийном участке — шестеро. Причины пожара устанавливаются.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, пожар мог возникнуть «из-за нарушения технологического процесса».
В компании «Евразруда», которой принадлежит шахта, сообщили, что работы приостановлены, «ведется проветривание и проливка».
Летом на одной из кемеровских шахт произошел выброс метана с последующим обрушением. Один горняк в результате обрушения погиб.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.