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На шахте в Кузбассе произошел пожар - более 200 человек эвакуированы

, 16:34 Источник: ТАСС

На шахте в Кузбассе произошел пожар - более 200 человек эвакуированы
Шахтер, 42.mchs. gov.ru/globallook.com

В шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошел пожар. Более 200 человек, находившихся в шахте, эвакуированы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщила пресс-служба МЧС России, возгорание произошло днем в пятницу на горизонте минус 350 метров. В шахте находилось 229 человек, непосредственно на аварийном участке — шестеро. Причины пожара устанавливаются.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, пожар мог возникнуть «из-за нарушения технологического процесса».

В компании «Евразруда», которой принадлежит шахта, сообщили, что работы приостановлены, «ведется проветривание и проливка».

Летом на одной из кемеровских шахт произошел выброс метана с последующим обрушением. Один горняк в результате обрушения погиб. 

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