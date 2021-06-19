Один человек погиб в результате обрушения на шахте в Кузбассе

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19 июня 2021, 08:29 Источник: РИА "Новости"

шахта, pixabay.com

Выброс метана с последующим обрушением породы произошел на шахте в Кемеровской области. Представитель экстренных служб сообщил журналистам, что в результате случившегося один горняк погиб.

Происшествие случилось в субботу, 19 июня, в 06.15 по московскому времени. Взрыва и возгорания за выбросом метана не последовало.

Согласно предварительным данным осведомленных источников, в результате данного инцидента пострадали двое шахтеров, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Самостоятельно из шахты в настоящий момент эвакуируются 139 человек.

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