Из-под завалов в шахтах на Камчатке извлекли тела двух рабочих
6 января 2021, 15:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Под завалами после обрушения в шахтах на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке нашли тела двух рабочих. Согласно последней информации, к настоящему моменту погибших подняли на поверхность.
Ранее сегодня сообщалось, что пять человек оказались под завалами в шахтах на Камчатке. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, а еще двое пропали и не выходили на связь. Сначала спасатели нашли тело одного рабочего, а через некоторое время погибшим был обнаружен второй.
Отметим, что Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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