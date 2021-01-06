Из-под завалов в шахтах на Камчатке извлекли тела двух рабочих

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6 января 2021, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шахта, pixabay.com

Под завалами после обрушения в шахтах на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке нашли тела двух рабочих. Согласно последней информации, к настоящему моменту погибших подняли на поверхность.

Ранее сегодня сообщалось, что пять человек оказались под завалами в шахтах на Камчатке. Трое из них смогли выбраться самостоятельно, а еще двое пропали и не выходили на связь. Сначала спасатели нашли тело одного рабочего, а через некоторое время погибшим был обнаружен второй.

Отметим, что Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского.