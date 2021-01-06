Пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке
6 января 2021, 10:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
После обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались, согласно предварительным данным, пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Уточняется, что трое из пяти человек смогли выбраться после обрушения на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух граждан к настоящему моменту остается неизвестной. Связи с ними нет.
Местные власти сообщают, что сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, производится разборка завалов. Данных о причинах обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения пока не поступало.
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