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Пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке

, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пять человек оказались под завалами после обрушения в шахтах на Камчатке
шахта, pixabay.com

После обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались, согласно предварительным данным, пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Уточняется, что трое из пяти человек смогли выбраться после обрушения на поверхность самостоятельно. Судьба еще двух граждан к настоящему моменту остается неизвестной. Связи с ними нет.

Местные власти сообщают, что сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, производится разборка завалов. Данных о причинах обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения пока не поступало.

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