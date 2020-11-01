МЧС: более 80 горняков эвакуируют из шахты в Коми из-за пожара

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1 ноября 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

шахта, фото: pixabay.com

Более 80 горняков эвакуируют из нефтяной шахты № 3 предприятия «Яреганефть» в Коми из-за пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 1 ноября.

«В 20:03 1 ноября от дежурного печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть», - пояснили в ведомстве.

В ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», отметили, что всех людей подняли. На шахте задымление. На аварийном участке находились 82 человека.

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