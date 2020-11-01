Неизвестный взорвал гранату на рынке в городе Ковров Владимирской области
1 ноября 2020, 15:02[ «Аргументы Недели» ]
Злоумышленник в костюме Деда Мороза взорвал гранату на втором этаже Октябрьского рынка, в городе Ковров Владимирской области, пострадали двое мужчин и женщина. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Какая конкретно граната была взорвана – не указывается. По предварительной версии, это преступное деяние было совершено на бытовой почве, из ревности. Публикуя данное сообщение «Интерфакс» делает оговорку, что не располагает официальной информацией правоохранительных органов по этому поводу.
Другие СМИ уточняют, что «Дед Мороз» подорвал себя с помощью самодельного взрывного устройства. Он хотел совершить самоубийство, поскольку приревновал жену. В результате ему оторвало руку, в которой он держал взрывное устройство. Мужчину увезли на скорой в больницу. Еще трое пострадали. На месте работают экстренные службы.
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