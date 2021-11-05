Врач Леонид Рошаль призвал опомниться сотрудников «скорой помощи», уволившихся из-за отказа вакцинироваться

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5 ноября 2021, 16:02 Источник: РИА Новости

Леонид Рошаль, АГН Москва/globallook.com

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал решение сотрудников «скорой помощи» в Еврейской автономной области уволиться из-за нежелания делать прививку против COVID-19.

Вчера стало известно, что сотрудники двух филиалов «скорой помощи», в Облучье и Пашково, написали заявления об увольнении. Таким образом они выразили протест против обязательной вакцинации.

Комментируя поступок работников «скорой» Леонид Рошаль назвал их действия «преступлением» и призвал опомниться. «Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь - тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?» - цитирует врача пресс-служба палаты.

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