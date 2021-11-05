Почем «карбон» для народа

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5 ноября 2021, 11:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Помните анекдот: «Вам шашечки? Или ехать?» Что выберет человек разумный? Конечно, ехать. А человек прямоходящий современный? Конечно, шашечки! Причем складывается впечатление, что Homo erectus восстали из прошлого и захватили всю власть на планете. Так как решения мировых правительств напоминают действия питекантропов.

Возьмем, например, теорию антропогенного фактора неизбежного всеобщего потепления. Ни доказано: ни неизбежность такого потепления, ни серьезная причастность человечества к нему! Научные дискуссии идут. Суперкомпьютеры считают погоду максимум на пять суток вперед. Даже не на месяц. Зато ушлые прямоходящие уже уверены, что парниковые газы нас до цугундера доведут. И за то, что твой свечной заводик их выбрасывает, изволь именно нам принести свои пять сольдо. Только называется теперь это не разбой, а трансграничный европейский углеродный налог.

Платить его в бюджет ЕС должны российские частные капиталистические компании, которые, по мнению европейских бюрократов, выбрасывают слишком много парниковых газов и портят планете всей воздух. Казалось бы, пусть бизнес сам и разбирается. Но государство Российское в жалости простым людям ранее незамеченное, тут решило вступиться за родных «форбсов» и приказало мерить: сколько гадости мы выбрасываем в атмосферу и сколько оставшаяся от черных дровосеков и пожаров «зеленка» способна поглотить.

Вот тут и появился термин «карбоновый полигон». Вот как он трактуется на сайте Миннауки: «Карбоновые полигоны – это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций». Так как словосочетание «уникальная экосистема» точной расшифровке не подлежит (кто тут против уникальности русской природы?!), то главы регионов выстроились в очередь с доказательствами уникальности именно их «полигонов».

Причем в среднем каждый стоит под миллиард, а все 14 запланированных, соответственно в 14 раз больше. В разговорах с простыми учеными, которых опрашивал «АН», доминирует две главные точки зрения: полигоны - конъюнктурная туфта и знаний много не бывает, но сам принцип некорректен.

- Десяток карбоновых полигонов нас не спасет, это лишь малая часть инструментария. Нужна большая многолетняя государственная программа, объединяющая разные научные направления. Нужны научные публикации, адаптированные не к нормам зарубежных изданий, а к сути национальной проблемы,- считает академик Михаил Флинт.

Кто придумал их для прямоходящих? Почему Миннауки активно их пропагандирует? Почему США приватизировали российские открытия на годы вперед? Об этом читайте в научном детективе в свежем номере «АН».

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