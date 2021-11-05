СК возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Химках

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5 ноября 2021, 10:34

фото с сайта СКР

В Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в Химках, где в четверг, 4 ноября, вечером произошел конфликт в микрорайоне Клязьма-Старбеево с участием нескольких человек.

Подозреваемый в убийстве скрылся. Подмосковные правоохранители принимают меры к установлению местонахождения и задержания подозреваемого,- сообщает АГН "Москва".

Вчера после 22 часов полиция сообщила, что в Химках на ул. Шевченко в микрорайоне Старбеево между группой людей произошел конфликт. Один из участников применил оружие и ранил двух оппонентов. В результате один из них от полученных сквозных ранений скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. В городе ночью был введен план «Перехват».

На месте работали следователи и криминалисты СпецСГ, а также сотрудники следственного отдела по городу Химки.

Изъяты видеозапись с камеры наружного наблюдения, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия, две пули, смывы вещества бурого цвета.

В ходе расследования дела назначено проведение судебно-медицинской и планируется назначение молекулярно-генетических экспертиз.

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