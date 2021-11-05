При стрельбе в Химках погиб человек

В подмосковных Химках полиция ищет причастных к стрельбе, в которой был убит один человек, а еще один получил ранение. Об этом заявили в пятницу в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
Согласно последней информации, в дежурную часть МУ МВД России по городскому округу Химки поступила информация о том, что у одного из домов на улице Шевченко раздаются хлопки.
Впоследствии было установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой людей вспыхнул конфликт, в ходе которого была открыта стрельба. Один человек погиб, а другой получил ранение. Для поимки участников инцидента в ночь на пятницу был объявлен план "Перехват".
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