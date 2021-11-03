В Свердловской области около больницы обстреляли машину врача ковидной реанимации

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3 ноября 2021, 11:59 Источник: e1.ru

Фото с места происшествия,vk.com/te_ekb

В Асбесте вечером 2 ноября неизвестный обстрелял автомобиль врача-реаниматолога ковидной реанимации и здание больницы. Инцидент произошёл около десяти часов вечера (по местному времени) у инфекционного отделения городской больницы № 1 по адресу: микрорайон Больничный Городок, д. 10.

Собеседник отметил, что врач не пострадал. Злоумышленник сделал в машине 17 отверстий.

«По факту повреждения автомобиля сотрудники территориального ОВД проводят проверку, по итогам которой будет принято обоснованное процессуальное решение. Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего»,- сообщил официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Есть предположения, что стрельба может быть вызвана желанием отомстить за умершего от COVID-19 родственника.

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