Синоптик Синенков предупредил москвичей о дождях в пятницу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в пятницу, 5 ноября, в Москве ожидается облачная погода. По словам метеоролога, временами в городе будет идти дождь.
Александр Синенков уточнил, что температура воздуха в Москве в пятницу составит плюс 10-12 градусов, а в Московской области – плюс 8-13 градусов. Ветер в столичном регионе сегодня будет юго-западный, порывистый, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в Москве 5 ноября будет будет падать и достигнет 745 миллиметров ртутного столба.
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