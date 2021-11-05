Сайт Avia.pro: силы России заблокировали пути к Крыму для двух военных кораблей США

Российские силы заблокировали пути к Крымскому полуострову для двух военных кораблей Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что военные РФ «установили вдоль побережья Крыма запретные зоны», где размещены отечественные суда. Сайт отмечает, что данные зоны полностью перекрывают доступ к полуострову для двух кораблей США, некоторое время назад появившихся в акватории Черного моря.
Москва пошла на блокирование путей к Крыму, чтобы не допустить вероятных провокаций со стороны американцев, указывает интернет-издание.
Ранее сегодня тот же ресурс написал, что Штаты могут помочь Украине воздушными ударами в случае наступления Киева на непризнанные республики Донбасса.
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