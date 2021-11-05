В Приморье с 8 ноября введут запрет на посещение промтоварных магазинов без QR-кода

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5 ноября 2021, 08:30 Источник: РИА "Новости"

QR-код, pixabay.com

Власти Приморья с 8 ноября ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости. Согласно последним данным, приморцам планируется запретить посещать промтоварные магазины без QR-кода.

Кроме того, сертификат потребуется гражданам для посещения парикмахерских, саун, спа-салонов и салонов красоты.

Согласно последней информации, решение о расширении системы QR-кодов было принято после предложения главного санитарного врача.

Напомним, с 30 октября в регионе ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта.

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