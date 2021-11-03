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В Нижнекамске активистки призывали посетителей ТЦ проходить в него без предъявления QR-кодов

, 23:04

В Нижнекамске активистки призывали посетителей ТЦ проходить в него без предъявления QR-кодов
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Активистки призывали проходить в торговый центр всех желающих без проверки QR-кодов. При этом охранница центра не вмешивалась в происходящее.

Одна из активисток ссылалась на статьи из уголовного кодекса и утверждала, что QR-режим унижает человеческое достоинство.

«Нас делят на классы, вот и все», — заявила она.

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