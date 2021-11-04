Мария Захарова прокомментировала включение Маскима Галкина в список угроз Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала включение Максима Галкина в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
«Национальная безопасность Украины в опасности - ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии - все в политику ушли», - написала в своем телеграм-канале Мария Захарова.
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло известного юмориста, телеведущего Максима Галкина в «черный список». Артисту запрещен въезд на территорию страны с 3 ноября.
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