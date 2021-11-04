В Госдуму не поступали предложения об обязательной геномной регистрации всех граждан России

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4 ноября 2021, 15:33 Источник: ТАСС

В комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не поступало предложений о геномной регистрации всех россиян. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что подобные предложения, если они поступят, должны быть тщательно проработаны.

Ранее о необходимости подвергать обязательной геномной регистрации (сбору информации об определенных фрагментах ДНК) всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Позднее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что после введения геномной экспертизы для мигрантов ее можно постепенно расширить на всех россиян.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов»,— заявил в итервью ТАСС Василий Пискарев.

Как подчеркнул глава комитета, сейчас на рассмотрении Госдумы находится только принятый в первом чтении в декабре 2020 года законопроект об обязательной регистрации ДНК лиц, нарушивших закон.

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