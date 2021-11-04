Депутат Выборный допустил поэтапное введение геномной экспертизы для всех россиян

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4 ноября 2021, 11:59 Источник: Интерфакс

здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что после введения геномной экспертизы для мигрантов ее можно постепенно расширить на всех россиян.

«Первый этап - для мигрантов, второй - для всех, кто совершает уголовные преступления, третий - для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше - будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех»,- пояснил он.

Выборный отметил, что перспективы прохождения законопроекта о геномной экспертизе мигрантов высока «при правильной подготовке, отсутствии конфликтов норм права». Депутат не видит в основе такой инициативы серьезных нарушений прав и свобод человека. По его словам, этот проект содержит механизмы, «которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории РФ».

«Благодаря геномным данным, которые будут у органов правопорядка, мы сможем максимально оперативно устанавливать участников правонарушения, привлекать их к ответственности, и таким образом сможем ответить на запрос общества о неотвратимости наказания. Когда участники будут знать, что даже при административном правонарушении их установят, то желания похулиганить будет намного меньше»,- продолжил политик.

Он добавил, что в настоящее время люди не чувствуют себя защищенными в РФ.

Также Выборный уверен, что геномная экспертиза позволит быстрее установить личность потерпевшего, потерявшего память или убитого человека.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию.

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