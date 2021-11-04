В России выявили более 40,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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4 ноября 2021, 11:35

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 673 860. Темп прироста по стране достиг 0,47%.

«За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни ... 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки. Накануне было выявлено 1 189.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 6305, Санкт-Петербурге – 3271, Московской области – 2732, Самарской области – 1603 и Воронежской области – 802.

Ранее врач Татьяна Руженцова рассказала, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией человек больше не заразен для окружающих.

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