Врач Руженцова сообщила, что пациент с отрицательным тестом на коронавирус больше не заразен, но есть исключения

Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией человек больше не заразен для окружающих.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен»,- высказала она.
При этом Руженцова уточнила, что на результаты анализов могут влиять неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, а также нарушение условий транспортировки. Она добавила, что это происходит в небольшом количестве случаев. По ее словам, высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.
Медик пояснила, что у пациентов с пневмонией или поражением других органов COVID-19 может уже не обнаруживаться при мазке из носоглоткию Однако Руженцова утверждает, что в таких случаях передача вируса окружающим маловероятна, поскольку эти больные, как правило, госпитализированы.
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