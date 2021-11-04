Вирусолог Бутенко предупредил о риске появления новых штаммов COVID-19 в ноябре

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4 ноября 2021, 08:34 Источник: радио Sputnik

медик, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что поездки россиян за границу в конце октября и начале ноября могут негативно отразиться на эпидемиологической обстановке. Ученый не исключает, что в стране появятся новые штаммы коронавируса.

Бутенко отметил, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будет способствовать снижению заболеваемости, но «эффект мог бы быть более заметным», если бы не «совершенно глупое» стремление людей к поездкам в Турцию, Египет и другие страны.

«Это опасно не только тем, что люди рискуют сами заболеть, но и тем, что они станут источниками заражения после возвращения. Такое поведение называется головотяпством на русском языке»,- пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Он добавил, что отправившиеся отдохнуть за границу россияне рискуют при возвращении завезти в страну новые штаммы коронавируса, а также новые генетические варианты. Бутенко уточнил, что специалистам «придется ломать голову», искать новые меры профилактики и лечения.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев сообщил, что после окончания нерабочих дней в Москве могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.

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