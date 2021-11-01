Инфекционист Малышев не исключает появления новых штаммов коронавируса после нерабочих дней

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1 ноября 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заявил, что после окончания нерабочих дней в Москве могут появится новые штаммы коронавирусной инфекции. По его словам, люди начнут возвращаться из других стран и регионов, где развиты другие мутации.

«На мой взгляд, не очень продумано, что люди вроде как не работают, а все разъехались по многим направлениям, и что они потом оттуда привезут это самое интересное. Эта ситуация напоминают начало сентября»,- высказал эксперт.

Малышев пояснил, что понять, прошла ли Москва пик заболеваемости коронавирусом, и когда ожидается спад, можно через две недели после окончания нерабочих дней. Кроме того, медик допустил ухудшение эпидемиологической ситуации, потому что все мотаются по городу, введенные ограничения не соблюдаются.

«Немного больше людей стало носить маски, но это никак не может сказаться на ситуации, не соблюдаются меры абсолютно»,- отметил врач.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал «бессмысленным» введение длительного локдауна.

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