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Инфекционист Поздняков назвал «бессмысленным» введение длительного локдауна

, 09:34 Источник: РИА Новости

Инфекционист Поздняков назвал «бессмысленным» введение длительного локдауна
девушка, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-инфекционист Андрей Поздняков прокомментировал возможное введение длительных локдаунов, в том числе в школах и детских садах, в целях защитить население от заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны»,- пояснил он.

По его словам, для снижения темпов распространения заболевания или разгрузки стационаров и амбулаторной сети временный «детский локдаун» будет эффективным. Однако после его окончания все вернется на круги своя, отметил Поздняков.

Напомним, что период с 30 октября по 7 ноября объявлен в России нерабочими днями. Главы регионов начали ужесточать меры: закрывать заведения и вводить QR-коды. 

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