Метеоролог Тишковец: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых дней в истории

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4 ноября 2021, 09:36 Источник: РИА Новости

парочка, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в четверг, 4 ноября. Сегодня в России отмечают День народного единства.

«В течение дня инициативу в атмосфере Центральной России перехватит промежуточный гребень антициклона, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а солнце прогреет воздух в Москве до плюс 9-11, в Подмосковье до плюс 7-12. Такой температурный фон на 7-8 градусов превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября»,- пояснил эксперт.

Метеоролог уточнил, что до этого самым теплым 4 ноября в 21 веке было только в 2013 году, когда максимально температура достигла +11. Тишковец добавил, что в прошлом столетии рекорд принадлежит 1938 году – плюс 11,9, который является абсолютным максимумом за весь климатический ряд с момента начала наблюдений – с 1879 года. По его словам, 4 ноября 2021 года в Москве может занять третью строчку по теплу за всю 142-летнюю историю регулярных исследований.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура этой зимой на европейской территории России будет около нормы или выше нее.

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