Губернатор Иркутской области подтвердил гибель еще двух человек - руководства «Заполярья» при крушении Ан-12

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4 ноября 2021, 07:36 Источник: РИА Новости

Фото с места происшествия, Irkutsk Region Government/Globallookpress.com

Губернатор Игорь Кобзев Иркутской области сообщил о гибели еще двух человек при крушении самолета Ан-12 вечером 3 ноября. На борту находились четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины.

Кобзев отметил, что при крушении самолета погибли гендиректор и первый замгендиректора авиационной транспортной компании «Заполярья» Юрий Володин и Олег Вишнев.

«Вчера были названы имена семи погибших. Установлены имена еще двоих – это граждане России Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович»,- уточнил глава региона.

Ранее сообщалось, что пропавшее 3 ноября с радаров судно обнаружили в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, после падения самолет загорелся. На борту находились девять человек - пять членов экипажа и четыре сопровождающих груз.

Самолет Ан-12 принадлежит белорусской компании «Гродноавиа». Воздушное судно возвращалось в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. СК рассматривает три версии случившегося: ошибка пилотирования, погодные условия и техническая неисправность .

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал список погибших в результате крушении самолета.

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