Площадь пожара на месте крушения самолета Ан-12 превышает 300 квадратных метров

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3 ноября 2021, 16:04 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

На месте крушения транспортного самолета Ан-12 в Иркутской области вспыхнул пожар, площадь которого к настоящему моменту составляет более 300 квадратных метров, сообщил представитель экстренных служб.

Согласно последней информации, на месте падения горят самолет на площади десять квадратных метров и разлившееся топливо на площади 300 квадратных метров. В настоящий момент в районе катастрофы работают 46 человек и 17 единиц техники.

Ранее сегодня стало известно, что на борту упавшего Ан-12 могли находиться восемь человек.

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