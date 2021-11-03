Самолет Ан-12 разбился в Иркутской области

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3 ноября 2021, 15:39 Источник: ТАСС

самолет Ан-12, mil.ru

Самолет Ан-12 потерпел крушение в Иркутской области. Согласно последним данным сибирского авиационного спасательного центра, место падения летательного аппарата к настоящему моменту обнаружено.

Представитель экстренных служб сообщил днем в среду, 3 ноября, что на борту самолета Ан-12, который пропал с радаров при заходе на посадку возле Иркутска, а затем потерпел крушение, предположительно, находились восемь человек.

Согласно информации осведомленного источника, грузовой самолет Ан-12 пропал с радаров в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха.

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