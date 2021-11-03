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Самолет Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью

, 15:16 Источник: Ан-12

Самолет Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью
Ан-12, mil.ru

Днем в среду, 3 ноября, стало известно, что самолет Ан-12, который следовал из Якутска в Иркутск, пропал с радаров над Иркутской областью. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник.

Согласно последним данным источника в экстренных службах, в настоящий момент самолет Ан-12 не виден на экранах радаров.

Информации о том, где сейчас находится воздушное судно, не поступало. Журналисты не располагают данными о том, какое количество людей находится на борту летательного аппарата.

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