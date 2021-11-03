Башкирская активистка Саитова признана виновной в призывах к экстремизму посредством роликов на YouTube

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3 ноября 2021, 19:55 Источник: Коммерсантъ

суд, pixabay.com

3 ноября Кировский районный суд Уфы вынес приговор башкирской активистке Рамиле Саитовой, которой ранее было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности посредством интернета.

Согласно последней информации, Рамиля Саитова была признана виновной в совершении преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные призывы к экстремисткой деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". Гражданке назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, у нее нет права заниматься администрированием сайтов в сети в течение двух лет. Известно, что у Саитовой есть десять дней на обжалование приговора.

Напомним, что УФСБ по Башкирии возбудило в отношении Рамили Саитовой уголовное дело осенью минувшего года. Поводом для этого стали два видеоролика, которые были опубликованы на платформе YouTube. В одном из них гражданка говорила о необходимости снести все православные поклонные кресты на Урале, а в другом – требовала, чтобы представители армянской диаспоры в Башкирии покинули республику.

Отметим также, что Саитова во время следствия не раз жаловалась на условия содержания в СИЗО и характеризовала их как "пыточные". Кроме того, она объявляла длительную голодовку.

Свою вину женщина не признала, а в последнем слове и вовсе подчеркнула, что на видеороликах, о которых шла речь выше, не она, а похожая женщина.

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