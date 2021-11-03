Ленину безнаказанно можно быть экстремистом, его даже не вынесут за это

Аргументы Недели → История 13+

3 ноября 2021, 11:40

Ленин по-прежнему на Красной площади, и преступления его покрываются. По той же причине до сих пор недоступны для исследования и опубликования многие советские документы. Столько говорят, что недопустимо фальсифицировать историю, – и в то же время оставляют огромные тёмные пятна. Как так? Да и не одного только Ленина это касается, других большевиков тоже продолжают возвеличивать. Если у нас в стране памятники Дзержинскому, применявшему пытки, то что же мы удивляемся, когда в наши дни в системе ФСИН есть «сотрудники», которые пытают людей?



Культивирование большевизма воспитывает новые поколения экстремистов, жаждущих и готовых спровоцировать кровопролитие. Это тем более опасно в связи с той поддержкой, которую всё больше оказывают коммунистам либералы-западники. Проект Навального «Умное голосование» на прошедших думских выборах вылился главным образом именно в поддержку коммунистов.



Вот несколько экстремистских высказываний Ленина. Об интеллигенции: «С ними надо расправляться… В одном месте посадят в тюрьму… В другом – поставят их чистить сортиры. В третьем – снабдят их, по отбытии карцера, жёлтыми билетами… В четвёртом – расстреляют на месте… Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт…» Это из работы «Как организовать соревнование?».



Из полного собрания сочинений, изданного в СССР. Написано в 1905 году: «О бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!.. Пусть тотчас же организуются отряды… Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации средств… Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых…»



Из письма Ленина членам политбюро от 19 марта 1922 года, которое ЦК КПСС обнародовало только в 1990 году: «Если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут… Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь… Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».



Следственный комитет, который попросили проверить эти и многие другие высказывания Ленина на предмет экстремизма, отделался отпиской – ни да ни нет. Не сказано ни о наличии экстремизма, ни об отсутствии. Сказано лишь, что проверка не может быть проведена.



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