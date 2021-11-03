Олег Шелягов: Если люди хотят быть кремированы, они должны иметь такую возможность

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3 ноября 2021, 14:29 Источник: Говорит Москва, Телеграм-канал Олега Шелягова

Фото: pixabay.com

Владелец холдинга Ritual.RU Олег Шелягов отреагировал на новость о том, что в РПЦ объяснили интерес россиян к кремации отходом от веры.

«Для людей, которые вне традиции, вне народного понимания веры, нет ничего за гробом, поэтому сожгут их, растворят ли в кислоте — для них это было несущественно», - заявил Член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин.

Олег Шелягов выразил сомнение в том, что протоиерей Леонид Калинин отражает позицию РПЦ, а не свое личное мнение. «Не берусь и судить о религиозных аспектах кремации. Но если люди хотят быть кремированы, они должны иметь такую возможность», - прокомментировал «главный гробовщик страны».

«Один крематорий на пять миллионов населения – это очень мало. На два порядка меньше, чем должно быть. Административные требования к ним устарели, современные крематории не загрязняют воздух (автомобильная дорога за один день производит больше гари, чем крематорий за год, однако никто не требует вынести дороги на полкилометра от жилья)», - отметил Шелягов. По его словам, о востребованности кремации говорит тот факт, что в тех регионах, где крематориев относительно много (хотя все равно меньше, чем нужно) процент кремаций составляет примерно две трети от общего числа похорон.

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