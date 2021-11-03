Пенсию можно завещать своим наследникам

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 12:44

Люди попросту не знают, что недополученную при жизни пенсию, а также её накопительную часть родственникам можно истребовать у Пенсионного фонда.



Согласно ст. 26 Федерального закона №400-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О страховых пенсиях», изначально в состав наследственного имущества она не включается и полагается к выдаче нетрудоспособным членам семьи умершего, проживавшим совместно с ним. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управление Пенсионного фонда по месту жительства умершего. Если в течение шести месяцев за выплатой никто не обратился (или у умершего нет родственников, подпадающих под обозначенные критерии), она включается в состав наследства и далее наследуется в общем порядке вместе с остальным имуществом.



Сама страховая пенсия по наследству не переходит и родным и близким не выплачивается. Однако потенциальные наследники могут рассчитывать на получение накопительной части пенсии, которая сегодня формируется у граждан, родившихся позже 1967 года. Кроме того, в 2002–2004 гг. накопительная пенсия формировалась у женщин 1957 года рождения и моложе и мужчин 1953 года рождения и моложе. Претендовать на получение этой части пенсии в наследство могут родители (усыновители), дети (в том числе усыновлённые) и супруг, которые относятся к наследникам первой очереди. Если у умершего их нет, это право переходит к наследникам второй очереди – внукам, бабушкам, дедушкам, братьям и сёстрам. Также может иметь место ситуация, когда умерший при жизни написал заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), куда поступали его взносы, и сам распределил средства между потенциальными наследниками. В этом случае заявлению будет отдан приоритет.



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