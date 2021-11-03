The Lancet опубликовал статью об эффективности и безопасности вакцины «Спутника Лайт»

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3 ноября 2021, 12:40 Источник: ТАСС

вакцина, фото: pixels.com

Престижный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью НИЦ им. Гамалеи о безопасности однокомпонентной вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета»,- говорится в пресс-релизе.

Исследование подтвердило, что «Спутник Лайт» вызывает сильный иммунный ответ как у непереболевших коронавирусом, так и у перенесших заболевание. Отмечается, что большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, серьезных нежелательных проявлений не выявлено. Кроме того, препарат является эффективным как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Вакцина уже зарегистрирована более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах.

Уточняется, что при ревакцинации эффективность «Спутника Лайт» составила более 83 процентов против заражения и более 94 процентов против госпитализации. В качестве самостоятельной прививки - 70% против дельта-штамма и 75% у людей до 60 лет.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что «Спутник Лайт» не следует применять для первичной вакцинации.

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