Инфекционист Чуланов заявил, что «Спутник Лайт» не следует применять для первичной вакцинации

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2 ноября 2021, 11:25 Источник: ТАСС

шприц, ампула, pixabay.com

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации или вакцинации перенесших коронавирус.

Владимир Чуланов подчеркнул, что для первичной вакцинации против коронавирусной инфекции лучше применять двухкомпонентные препараты.

Инфекционист также заметил, что к настоящему моменту от COVID-19 в России привились более 50 миллионов граждан, но для формирования надежного популяционного иммунитета этого недостаточно. Чуланов обратил внимание на то, что в некоторых регионах количество вакцинированных людей не превышает 30 процентов.

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