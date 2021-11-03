В России выявили более 40,4 тысячи случаев заражения коронавирусом
3 ноября 2021, 12:11
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 633 643. Темп прироста по стране достиг 0,47%.
«За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек»,- пояснили в ведомстве.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744, Самарской области – 1596 и Нижегородской области – 807.
Ранее врач Александр Мясников сообщил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.