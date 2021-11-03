В России выявили более 40,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

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3 ноября 2021, 12:11

медик, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 8 633 643. Темп прироста по стране достиг 0,47%.

«За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744, Самарской области – 1596 и Нижегородской области – 807.

Ранее врач Александр Мясников сообщил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте.

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