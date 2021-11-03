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Мясников заявил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте

, 09:59

Мясников заявил, что сделанная осенью прививка против коронавируса повлияет на число заболевших в феврале-марте
медик, фото: Riccardo Fabi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известный врач и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос, почему с ростом числа вакцинируемых против новой коронавирусной инфекции увеличивается количество людей в реанимациях. Подобная ситуация недавно произошла во Франции.

Мясников напомнил, что еще летом призывал вакцинироваться, поскольку в ноябре будет по 40 тысяч заболевших и 1000 умерших в день, но ему никто не верил. Медик отметил, что сейчас стали делать прививки гораздо чаще, но это никак не повлияет на текущую эпидемиологическую ситуацию.

«Эту ситуацию мы проиграли в августе! От первой инъекции до защиты - 1,5- 2 месяца!!!! Сегодня возросшие темпы вакцинации работают на следующую мартовскую (февральскую?) волну … то, что происходит сегодня - это результат низкого уровня вакцинации летом»,- написал врач в своем Телеграм-канале.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного препарата против коронавирусной инфекции не существует.

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