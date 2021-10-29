Врач Проценко заявил об отсутствии эффективного препарата для лечения коронавируса

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29 октября 2021, 08:27

Денис Проценко, фото: Facebook

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного препарата против новой коронавирусной инфекции не существует. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает»,- пояснил медик.

Проценко отметил, что вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющее число пациентов, которые находятся в московской больнице, являются невакцинированными. При этом врач уточнил, что привитый человек заболеть может, но этот процент «ничтожно низкий».

«Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией»,- добавил специалист.

Ранее Проценко рассказал о риске повторного заболевания коронавирусной инфекцией через полгода.

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