Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о риске заболеть COVID-19 повторно через шесть месяцев

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28 октября 2021, 21:50

Денис Проценко, фото из Facebook.com

Главный врач больницы №40 поселка Коммунарка в Новой Москве Денис Проценко рассказал о риске повторного заболевания, коронавирусной инфекцией, COVID-19 в беседе с телеведущей Наилей Аскер-заде.

Как сказал Проценко, у медиков сейчас есть понимание, что риск заболеть новой инфекцией повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев.

Он объяснил, что поэтому существуют четкие и понятные рекомендации Минздрава - переболевшим пациентам целесообразно через шесть месяцев привиться от COVID-19. "Если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно",- подчеркнул главврач Коммунарки Денис Проценко.

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