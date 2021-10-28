Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о риске заболеть COVID-19 повторно через шесть месяцев
28 октября 2021, 21:50
Главный врач больницы №40 поселка Коммунарка в Новой Москве Денис Проценко рассказал о риске повторного заболевания, коронавирусной инфекцией, COVID-19 в беседе с телеведущей Наилей Аскер-заде.
Как сказал Проценко, у медиков сейчас есть понимание, что риск заболеть новой инфекцией повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев.
Он объяснил, что поэтому существуют четкие и понятные рекомендации Минздрава - переболевшим пациентам целесообразно через шесть месяцев привиться от COVID-19. "Если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может заразиться и заболеть повторно",- подчеркнул главврач Коммунарки Денис Проценко.
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