Врач Анастасия Повторейко назвала новый агрессивный симптом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2021, 20:25 Источник: COVID-19 Псковская область

Анастасия Повторейко, фото: sobranie.pskov.ru

В последнее время появились изменения симптоматики коронавирусной инфекции COVID-19, их назвала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Такие симптомы COVID-19, как потеря обоняния и поражение легких, отошли на второй план.

Доктор Повторейко рассказала, что одним из самых агрессивных симптомов новой коронавирусной инфекции в настоящее время является лихорадка. Врач-инфекционист пояснила, что поражение легких порядка пяти-десяти процентов может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80 процентах у человека с коронавирусом может быть совершенно нормальное самочувствие.

Выступление Анастасии Повторейко опубликовано в паблике "COVID-19 Псковская область" в соцсети Вконтакте.

Псковский врач подчеркнула, что сейчас важно подстраиваться под коронавирус и его условия. "Всегда важен взгляд со стороны и обмен опытом, который у нас происходит ежедневно", - добавила доктор Повторейко.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости