В Курганской области не исключают продление нерабочих дней
3 ноября 2021, 11:28
Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что местные власти рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Дополнительные «выходные» были введены президентом РФ Владимиром Путиным из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране.
«Возможно, продлим еще на неделю»,- уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что вариант продления режима нерабочих дней после 7 ноября рассматривают как минимум в трех российских регионах: Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Первой, объявившей о продлении нерабочих дней на неделю, до 14 ноября, стала Новгородская область.
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