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В Курганской области не исключают продление нерабочих дней

, 11:28

В Курганской области не исключают продление нерабочих дней
медик, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что местные власти рассматривают возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Дополнительные «выходные» были введены президентом РФ Владимиром Путиным из-за непростой эпидемиологической ситуации в стране.

«Возможно, продлим еще на неделю»,- уточнил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что вариант продления режима нерабочих дней после 7 ноября рассматривают как минимум в трех российских регионах: Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Первой, объявившей о продлении нерабочих дней на неделю, до 14 ноября, стала Новгородская область.

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