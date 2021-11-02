Еще три региона России не исключили продление режима нерабочих дней

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2 ноября 2021, 15:49 Источник: РБК

Локдаун, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Вариант продления режима нерабочих дней после 7 ноября рассматривают как минимум в трех российских регионах: Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Власти примут решение исходя из ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Первым регионом, объявившим о продлении нерабочих дней на неделю, до 14 ноября, стала вчера Новгородская область.

Сегодня о возможности аналогичных мер заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. «Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости»,— сказал он на заседании штаба по развитию региона. 31 октября в области зарегистрирован рекорд по числу заражений — 605 человек.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил сегодня, что решение о продлении нерабочих дней власти будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации, которая сложится к концу недели. «Если понадобится ввести какие-то самые жесткие меры, вплоть до локдауна, мы их обязательно введем», - пообещал он.

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