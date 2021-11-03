В Москве уровень вредных веществ в воздухе увеличился почти в два раза

Представитель экстренных служб сообщил, что уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за сутки почти в два раза. 2 ноября сильный туман вызвал многочисленные жалобы на дым и запах гари в воздухе столичного региона.
«По состоянию на 06.00 среды в районе Новокосино зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе в 1,82 раза»,- уточнил собеседник.
Он отметил, что в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб «112» от жителей Московского региона поступили 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, всего за два дня - 136.
Ранее сообщалось, что московский туман привел к пробке из самолетов в нижегородском аэропорту Стригино.
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