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В Москве уровень вредных веществ в воздухе увеличился почти в два раза

, 11:17 Источник: РИА Новости

В Москве уровень вредных веществ в воздухе увеличился почти в два раза
Москва, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представитель экстренных служб сообщил, что уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за сутки почти в два раза. 2 ноября сильный туман вызвал многочисленные жалобы на дым и запах гари в воздухе столичного региона.

«По состоянию на 06.00 среды в районе Новокосино зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе в 1,82 раза»,- уточнил собеседник.

Он отметил, что в течение суток на единый телефон вызова экстренных служб «112» от жителей Московского региона поступили 55 жалоб на дым и запах гари в воздухе, всего за два дня - 136.

Ранее сообщалось, что московский туман привел к пробке из самолетов в нижегородском аэропорту Стригино.

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