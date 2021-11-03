Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в сфере науки

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3 ноября 2021, 10:58

Михаил Мишустин, фото: сайт Госдумы РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение о присуждении премий в области науки и техники. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе кабмина.

В 2021 году лауреатами стали 143 человека, в том числе 55 докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора и 15 доцентов. Ученые работали в областях, связанных с созданием плавучих ядерных установок, пассажирских судов и многоцелевого вертолёта «Ансат», а также экологически безопасным производством поликарбонатов, внедрением ресурсосберегающих технологий в промышленности и проектированием фундаментов нового поколения.

Отмечается, что вручение премий проходит ежегодно на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. Каждый авторский коллектив получает 2 миллиона рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека.

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