Володин назвал возможные условия отзыва Нобелевской премии мира

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17 октября 2021, 15:59

Вячеслав Володин, фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в тех случаях, когда лауреатов уличают в нарушении прав и свобод человека. По его словам, присуждение награды сопровождается сомнительными решениями.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают ... С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», - написал он в своем Телеграм-канале.

Володин считает премия дискредитирована сомнительными решениями. В пример он привел первого президента СССР Михаила Горбачева, чье правление «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду Советского Союза», политика из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую в 2018 году обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, а также бывшего американского лидера Барака Обаму, который получил премию вскоре после избрания, когда о каких-либо результатах его работы говорить было преждевременно.

Председатель ГД отметил, что доверие к Нобелевской премии мира, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва награды «в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека».

Напомним, что в 2021 году Нобелевскую премию мира получили филиппинская журналистка Мария Ресса и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

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