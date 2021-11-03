Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта для школьников

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3 ноября 2021, 10:49 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Власти Тувы планируют ввести антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей с несовершеннолетними детьми. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе главы регионального правительства.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, подчеркнул зампред»,- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эпидемиологическая ситуация в республике носит стабильно напряженный характер. Утоняется, что в 1 ноября в регионе введена система QR-кодов в сфере культуры, торговли и общепита, а также для входа в спортзалы и МФЦ.

Вопрос о введении антиковидных паспортов будет рассматриваться до конца нерабочей недели.

Ранее вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе вакцины для подростков «Спутник М».

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