Аргументы Недели Общество 13+

Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта для школьников

, 10:49 Источник: РИА Новости

Власти Тувы намерены ввести антиковидные паспорта для школьников
вакцина, фото: pixels.com

Власти Тувы планируют ввести антиковидные паспорта для школьников, которые помогут в мониторинге заболеваемости и вакцинированности среди семей с несовершеннолетними детьми. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе главы регионального правительства.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей. С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, подчеркнул зампред»,- говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эпидемиологическая ситуация в республике носит стабильно напряженный характер. Утоняется, что в 1 ноября в регионе введена система QR-кодов в сфере культуры, торговли и общепита, а также для входа в спортзалы и МФЦ.

Вопрос о введении антиковидных паспортов будет рассматриваться до конца нерабочей недели.

Ранее вирусолог Владимир Гущин рассказал о составе вакцины для подростков «Спутник М».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

Генерал Романенко призвал Украину готовиться к объявлению военного положения из-за России

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко прокомментировал спутниковые снимки с якобы российскими военными рядом с украинской границей. По его словам, безусловно, Москва готовится к боевым действиям.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью