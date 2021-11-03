В Астрахани задержанного после побега из психбольницы члена банды Басаева поместили в СИЗО

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3 ноября 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

мужчина, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Магомеда Алханова, члена банды Шамиля Басаева, которого задержали спустя неделю после побега из психбольницы в Астрахани, поместили в СИЗО.

Алханов сбежал 26 октября из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани, куда был отправлен для экспертизы. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Позже его задержали в кафе в Трусовском районе областного центра. Посетители заметили неизвестного, внешне похожего на разыскиваемого преступника, и обратились в полицию. Операция по задержанию Алханова проводилась совместно с сотрудниками региональных УФСБ, УФСИН и Росгвардии.

Известно, что сбежавший отсидел за бандитизм десять лет, а затем была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Басаева. Его задержали на Ставропольском крае в июне 20201 года и привезли в Астрахань.

Напомним, что в сентябре задержали двоих участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Они совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

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