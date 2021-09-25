СК: задержаны два участника банды Басаева и Хаттаба, которые совершали нападения на Дагестан в 1999 году

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25 сентября 2021, 08:51 Источник: пресс-служба СК РФ

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

В середине июля 1999 года уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев добровольно вступили в состав незаконного вооружённого формирования и принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

«… в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Они совершили посягательство на жизнь российских военнослужащих, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан»,- пояснили в СК РФ.

В результате массированного обстрела погибли 33 человека, еще 34 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», «Посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». Расследование продолжается, устанавливаются участники нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

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