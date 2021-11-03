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3 ноября 2021, 10:08

фото: pixabay.com

Ученые назвали несколько признаков любви с первого взгляда. Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции для формирования более прочных отношений.

На признаки любви с первого взгляда могут указывать синхронизация частоты сердечных сокращений и потоотделения ладоней пары. Ученые заметили, что влюбленные начинают неосознанно копировать жесты и мимику своего избранника, сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на публикацию издания Nature Human Behaviour.

В исследовании наблюдалось поведение и реакция 142 свободных гетеросексуальных мужчин и женщин во время их свиданий вслепую.

В ходе эксперимента участников отделили друг от друга барьером, который опускался лишь на несколько секунд для формирования первого впечатления. В результате исследования 17 процентов пар договорились устроить второе свидание.

Ученые вычислили, что у понравившихся друг другу молодых людей синхронизировались определенные показатели — пульс ускорялся и замедлялся в одно и то же время, также одновременно изменялась потливость ладоней.

В Москве более 20 пар планируют пожениться и официально в ЗАГСе оформить отношения 31 декабря, накануне Нового года.

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